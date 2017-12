A última fronteira: o Brexit e o dilema das duas Irlandas

Dúvidas houvesse e aí está o dilema das Irlandas a comprovar que o Brexit não pode ser negociado nem implementado “a régua e esquadro”. É que se todos os Estados do grupo dos 27 sofrem consequências com a saída do Reino Unido da União, as implicações são visivelmente diferentes para cada um deles. Isso mesmo foi antevisto desde cedo pelo Conselho Europeu que, logo nos princípios orientadores das negociações, reservou alguns parágrafos para as situações particulares da Irlanda, Espanha e Chipre, como reclamando soluções individualizadas e devidamente negociadas com cada um destes Estados-Membros. Neste âmbito, o caso da Irlanda é, porventura, o mais difícil, e por isso não constitui surpresa que tenha o potencial para bloquear as negociações dos dossiês centrais de saída, e a passagem bem-sucedida às fases ulteriores das negociações.

O caso irlandês é complexo porque traz de volta os fantasmas de um passado, não muito distante, profundamente marcado pela divisão, discórdia, instabilidade e terror entre as várias comunidades irlandesas e britânicas. Os “troubles” são uma memória pesada e difícil de enterrar. Relembre-se que, em 2014, foi apresentado um pedido de reabertura do processo que opôs a Irlanda ao Reino Unido no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e que envolveu a acusação de práticas de tortura por parte das autoridades britânicas neste período.

Mas, além disso, a situação é complexa porque uma solução que faça sentido e que seja aceite pelos dois lados da contenda está longe de ser evidente. Diga-se, aliás, que muito embora tenha havido fumo branco nas negociações entre May e Juncker, a solução para a questão da fronteira mantém-se, por ora, nebulosa. Sabe-se que a União e os demais Estados estão alinhados com a República da Irlanda e suas pretensões. Parece ainda que ambos os lados aceitam que uma solução que passe pelo estabelecimento de uma “hard border” está fora de causa, uma vez que implica comprometer os termos do Acordo de Sexta-Feira Santa, símbolo sagrado de reconciliação, cooperação e aproximação.