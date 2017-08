A resolução, três anos depois

Deixemos de lado a habitual discussão sobre polícias e ladrões e foquemo-nos na forma como o Estado lidou com o colapso do terceiro maior banco português. Concretamente, a medida de resolução era a melhor solução possível para enfrentar a maior crise bancária da história recente?

No final de julho de 2014, era já expectável que, apesar das garantias em contrário prestadas por políticos e supervisores, seria necessária alguma forma de intervenção pública no BES. A queda acentuada das ações, a fuga de depósitos e as perdas com o caso Eurofin – que a Justiça estará a investigar, no âmbito dos inquéritos que visam a atuação de Ricardo Salgado e de outros ex-gestores do banco – tornariam esse desfecho inevitável.

Havia quatro opções: a nacionalização, que teria custos elevadíssimos para os contribuintes, fazendo do BPN uma brincadeira de crianças; a recapitalização pública, com uma linha de ‘CoCo bonds’, à semelhança do que fora feito com sucesso na CGD, BCP e BPI, anos antes; a liquidação, que teria um impacto brutal na economia e seria o ‘worst case scenario’; e, por fim, a resolução, que na Europa nunca fora utilizada num banco da dimensão do BES, até porque as novas regras comunitárias de resolução bancária não estavam ainda em vigor.