“A reforma do sistema político poderia ter ido muito mais longe”, defende JPP

O JPP defendeu que a reforma do sistema político na Madeira poderia ter ido muito mais longe. O partido diz que apresentou 30 mudanças de alterações mas que apenas uma foi aprovada. Essas medidas incluíam a exclusividade dos deputados e um registo claro de interesses e impedimentos.

O partido diz que a reforma do sistema político “é fundamental para a credibilização da Política e dos políticos”, defendeu o deputado Paulo Alves. O JPP refere que a sua intenção passa por “aproximar o Poder Político da

realidade social do cidadão comum e elevar a participação democrática do cidadão”.

Entre as propostas apresentadas pelo partido esteve a exclusividade dos deputados.