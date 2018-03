A queda do dólar causa dores às exportadoras nacionais

De perto da paridade para uma distância significativa, o dólar reduziu o valor em comparação com o euro, desde finais de 2016. Apesar de gradual e sem grandes sobressaltos, a tendência de desvalorização da moeda norte-americana tem, no entanto, tido impactos nas duas costas do Atlântico, positivos de um lado e negativos do outro.

No jogo de pesos na balança comercial, a economia portuguesa está em grande parte protegida por ter como destino principal o mercado da zona euro, mas algumas cotadas nacionais que exportam para fora do bloco têm sido forçadas a reagir.

