A Lola Voadora

Tudo indica que a Lola vai nascer no primeiro trimestre de 2019. Ela ainda não saberá, mas vai ser a primeira funcionária pública automatizada e a sua carreira iniciar-se-á na Loja do Cidadão no Porto, como assistente pessoal do espaço público. A sua missão é tornar todo o processo de acesso à Loja do Cidadão mais simples e intuitivo e encaminhar corretamente os cidadãos para os serviços pretendidos.

Ou seja, depois de uma vaca voadora, o Governo vai apostar no robô Lola, que nasce no contexto do ‘Simplex’, o conhecido programa iniciado pelo Governo de José Sócrates que tem permanecido como bandeira socialista desde 2006. Agora, pela mão da ministra Maria Manuel Leitão Marques e ainda sem ter cumprido alguns dos seus objetivos, nomeadamente o de ‘papel zero’ no Estado, irá integrar o que dizem ser novos desenvolvimentos e melhorias – entre eles, a Lola.

A Lola, e as Lolas que lhe sucederão, encerrará serviços públicos de proximidade, tirará emprego público aos cidadãos? E como será feito o imprescindível atendimento personalizado? Dará resposta às necessidades das pessoas que procuram ser atendidas presencialmente numa repartição pública ou loja do cidadão porque não conseguem resolver os seus problemas através da internet?

Será esta uma pura ação de marketing? Será que a ministra e o Governo nestes três anos evoluíram no ‘Simplex’? Será que a era digital impõe a criação do funcionário público digital? E como seria se, em vez de uma repartição pública, o modelo fosse testado nas escolas, nos tribunais, nos hospitais e centros de saúde?