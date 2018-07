“A dívida para as crianças e a estrada dos professores”

“Pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos Estados são por definição eternas. As dívidas gerem-se”. Estas declarações, que ficaram célebres, foram feitas pelo então primeiro-ministro José Sócrates em 2011, ano em que foi assinado o memorando de entendimento português com a Comissão Europeia, o BCE e o FMI, que marcou um dos períodos mais difíceis da nossa história recente.

Sete anos, dois governos e uma intervenção da Troika depois, onde nos encontramos? Segundo dados recém-divulgados pelo Banco de Portugal, a dívida portuguesa atingiu um novo máximo histórico: Portugal deve 250,3 mil milhões, o que representa um acréscimo de 4,2 mil milhões de euros relativamente ao final de março. Falamos de 126,4% do PIB e recordo que, há 15 anos, Portugal, cumpriu a metas exigidas para entrar no Euro, com uma dívida abaixo dos 60%.

Em 15 anos, a dívida portuguesa duplicou, o que significa que, em média, o Estado deve por cada português (per capita) mais de 25.000 euros e uma família média de quatro pessoas deve cerca de 100.000 euros!