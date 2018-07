A austeridade continua, mas alguns desconhecem

1. O regresso das 35 horas de trabalho semanal para os profissionais da saúde e o tema da opção pelas obras no IP3 em detrimento da progressão de carreiras no setor público vem relançar o problema de fundo. O país continua em austeridade. O primeiro-ministro e os partidos à esquerda venderam (com um excelente marketing) a ideia de que as dificuldades eram tema do passado. Afinal, constata-se agora que não o são. O regresso das 35 horas para os profissionais de saúde que estava no Programa de Governo do PS, e que tinham sido perdidas no período da troika, azedou a sociedade portuguesa.

Os serviços de saúde degradam-se a olhos vistos, com prejuízo para os utentes e para os profissionais do setor da saúde, pelo que os sindicatos fazem o que sabem de melhor: exigir. Depois da vitória com a reposição do horário, que deixou estes profissionais nas mesmas condições de benefícios que a generalidade da função pública, os sindicatos passaram ao ataque e a exigir mais profissionais. Só que a austeridade existe e ficou bem patente na declaração recente do PM a discutir a opção das obras no IP3 (essenciais) versus a distribuição de fundos para a progressão nas carreiras.

Mais. Vamos entrar rapidamente na discussão sobre a justiça de se debater as 35 horas para o setor privado. Os partidos do centro-direita falam em perda de competitividade da economia. Os partidos do centro-esquerda falam em ganhos de rendimentos e crescimento do consumo. O tema quente que se segue é a luta do privado pelo mesmo horário e aí não haverá contribuintes que nos valham, porque o dinheiro disponível depende do mercado e não da gestão de dinheiros públicos.