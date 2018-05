A arte de não ceder um milímetro

Na Infopédia, a palavra “tudólogo” é definida como um termo depreciativo e irónico, referente a uma pessoa que opina sobre todo e qualquer assunto, assumindo-se sempre como pretenso especialista, independentemente da matéria em questão. Posto nestes termos, podemos concluir que, nunca como hoje, a tudologia se tornou um hábito que se infiltrou sorrateiramente na sociedade e se estabeleceu com uma convicção perniciosa em todo o lado. Todos nós caímos no pecado da tudologia. É difícil de resistir a uma discussão em que sentimos que a nossa opinião é válida ou – imagine-se – pode acrescentar algo de novo.

A tudologia é facilmente perdoável quando é operada nas nossas casas ou em círculos restritos de amigos e familiares. Torna-se muito mais difícil de lidar em ambientes online. Adepta como sou das redes sociais, e utilizadora frequente, consigo discernir entre conteúdos de qualidade e conteúdos que mais não são do que ruído e espuma dos dias. Mas a verdade é que estamos a ficar progressivamente esgotados pela facilidade de comentar publicamente todos os assuntos da atualidade – com ou sem conhecimento – que se atravessam no nosso caminho, de forma a garantirmos que a nossa voz continua a sobressair e a ser ouvida.

Existimos em plataformas online que garantem que a nossa opinião se propaga para além dos nossos restritos círculos pessoais. Tornámo-nos vozes digitais que existem sem paredes e que podem ser elogiadas, questionadas ou arrasadas a qualquer momento. Este modelo de discussão está condenado a falhar pela própria limitação das plataformas que encorajam todas as vozes a se afirmarem no mesmo patamar de igualdade de conhecimento, fazendo com que uma blogger possa emitir uma opinião tão informada quanto uma nutricionista sobre dietas.