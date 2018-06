6 colunas portáteis para levar de férias

House of Marley Get Together





A House of Marley é uma empresa que se dedica a criar dispositivos para reprodução de som, auscultadores, colunas e gira-discos, que foi criada por alguns membros do clã Marley, os descendentes do saudoso Bob Marley.

Da gama de produtos da House of Marley recebemos para teste a Get Together (nome também de uma música do cantor jamaicano), uma coluna portátil Bluetooth que tem um frontal em bambu verdadeiro e um forro em tecido de cânhamo preto a toda a volta. A coluna tem quatro altifalantes: dois tweeters mais dois woofers.

A Get Together pode ser utilizada tanto ligada à corrente, como através da bateria interna que, segundo a empresa, dura oito horas a tocar ininterruptamente. Além da entrada para energia e do jack de 3,5 mm, na parte de trás existe também uma entrada USB Type-A, que serve para ligar a um smartphone e servir-se da coluna como powerbank.

Este equipamento tem um som muito rico, os graves são “macios”, sem quaisquer distorções, mesmo a volumes altos. Já os sons mais agudos são algo estridentes. Isto pode ser devido ao facto de o smartphone que usei para testar, um Huawei Mate 10, ter o mau hábito de desligar o equalizador quando está ligado por Bluetooth, vá-se lá saber porquê. Caso contrário este problema podia ter sido minimizado com um toque nas frequências mais altas no equalizador. A Get Together é um objecto bonito e tem um som muito interessante. O preço condiz com a qualidade.

smartaudio.pt | €229

Denon Envaya Mini



A moda das colunas ultraportáteis à prova de água, com som de coluna grande e graves ensurdecedores, chegou para ficar. E ninguém quer ficar fora desta tendência, mesmo os fabricantes mais “respeitáveis” como a Denon. A mais recente proposta para este mercado é a Envaya Mini, uma pequena coluna com um revestimento em tecido nas laterais, com a traseira feita em borracha dura. Se não quiser usar a transmissão sem fios Bluetooth pode usar a entrada jack de 3,5 mm, mas desta forma a coluna deixa de ser à prova de água. A bateria da Envaya Mini pode ser carregada na totalidade em três horas e dura, segundo a empresa, oito horas até necessitar de ser carregada outra vez.

A qualidade de som não é má, mas já ouvi melhor – o facto de ter os woofers do lado de dentro da coluna contribui para que os sons graves sejam algo abafados. De resto, a construção é impecável e os comandos são fáceis de operar e de entender. Já o preço é algo alto.

infiniteconnections.pt | €199

Hama Rockman S





Precisa de uma coluna sem fios para levar para qualquer lado? Esta Hama pode ser a resposta: é à prova de água e, pelo aspecto, deve resistir a grande parte dos impactos. A Rockman S pode ser usada com cabo ou através de Bluetooth e tem a particularidade de ter uma rosca na parte de baixo que é compatível com tripés de fotografia. A alça em borracha serve para a pendurar onde quiser. A qualidade de som não é das piores, os graves notam-se e os agudos não são por aí além de estridentes.

pt.hama.com | €24,99

Hama Rockman L



A Hama Rockman L é a versão mais potente da Rockman S, a potência passa dos 3 para os 6 watts, mas o tempo de vida da bateria passa das 10 horas na S para 6 nesta L. De resto são muito semelhantes no design com aquele aspecto “todo-o-terreno” com quatro parafusos na parte da frente e na grelha de protecção do altifalante frontal. A L também é à prova de salpicos e, tal como no modelo mais pequeno também permite atender chamadas, se estiver a usá-la em conjunto com um smartphone. Inclui também uma rosca na parte de baixo que compatível com as dos tripés das máquinas fotográficas.

pt.hama.com | €34,99

Altec Lansing Ovo



Francamente, pensei que a Altec Lansing já tinha recuado para as brumas do tempo, depois de anos de forte presença no mercado do som para PC. Para minha surpresa apareceu aqui a coluna Ovo, um objecto pesar (todo feito em metal) com um aspecto a fazer lembrar aqueles rádios dos anos 50/60 do século passado, até no pormenor da pega em couro.

Mas a ligação com o passado fica-se apenas pelo aspecto, porque a Ovo está cheia de tecnologia: Bluetooth, NFC para facilitar o emparelhamento com o telemóvel e uma bateria com função de powerbank para carregar outros dispositivos. O som é simplesmente fantástico: os graves são poderosos, mas não abafam muito os mais agudos.

esotérico.pt | €189,99

Hercules WAE Outdoor Rush

A Hercules já foi uma das principais marcas de placas gráficas do mercado dos PC, mas hoje está mais virada para material de áudio. A WAE Outdoor Rush é uma coluna sem fios reforçada e à prova de água, que tem duas particularidades: rádio FM e também serve de powerbank para carregar os seus dispositivos digitais. A qualidade de som é boa para uma coluna deste tamanho, já o rádio não é lá muito sensível (não há milagres quando a antena é interna). A Hercules vende-a como sendo “a companheira ideal para quem pratica desportos com prancha (surf e bodyboard), mas, como não tem memória interna, ou usa o rádio ou tem de levar o smartphone (ou qualquer outro dispositivo para dentro de água). Por falar de smartphone, a Outdoor Rush tem uma app que serve para controlar muitos aspectos que não são cómodos de configurar só com os botões, como por exemplo a memorização das estações rádio FM.

www.supportview.pt | €99,99