Vinhos do Tejo chegam às praias portuguesas

Desde o passado dia 30 de junho que a CVR – Comissão Vitivinícola da Região do Tejo, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, lançou a terceira edição do evento ‘Vinhos do Tejo nas Praias’.

A iniciativa vai decorrer até 15 de agosto e abarca nove referências vinícolas da região, entre brancos e rosés.

Esta iniciativa, “tal como o nome indica, tem como objectivo promover os Vinhos do Tejo – em especial os do concelho de Almeirim – em algumas das praias da nossa costa, refrescando o verão dos (…) portugueses, mas também de outras partes do mundo, com vinhos adequados a esta estação”.