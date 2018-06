Produtores portugueses de vinhos tentam reforçar exportações para a China

Trinta e três produtores portugueses de vinhos estiveram em Hong Kong, na China, a apresentar os seus produtos na Vinexpo Hong Kong, uma das mais importantes feiras do sector do vinho no mercado asiático.

“Incrementar negócios, promover a qualidade e reforçar a notoriedade junto do mercado chinês” foraM os objetivos da representação nacional liderada pela ViniPortugal, destaca um comunicado da instituição presidida por Jorge Monteiro.

A ViniPortugal assume que “o mercado da China é uma das apostas da estratégia promocional da ViniPortugal para o ano de 2018”.