Melhorar o retrato de Portugal aplicando o ciclo virtuoso

Há duas semanas referi que do analfabetismo da quase totalidade da população passámos à iliteracia digital, ao elevado abandono escolar no secundário e à escassez de pessoas com mais do que o secundário. Esse é o retrato que nos oferecem estatísticas várias a nível mundial e europeu. O problema emana da creche e prossegue no primário. A economia portuguesa precisa de muitas mais pessoas capacitadas em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e, pelo menos, com noções básicas de gestão. Entretanto, o retrato ficou mais feio com a publicação do relatório do World Economic Forum.

A nível universitário e politécnico as coisas estão a mexer. Desde 2016 que o mestrado em Gestão da Universidade Nova de Lisboa oferece uma nova área de expertise em Digital Business. A Nova refere que hoje, na maior parte dos negócios, mesmo nos não-técnicos, a tecnologia tornou-se central ao modelo de negócio e é um elemento estratégico crítico porque permeia todos os aspetos da organização. É preciso saber o que se pode fazer com a tecnologia e onde pode ser aplicada.

Na área do Grande Porto, as empresas de base tecnológica estão a sentir dificuldades em contratar profissionais com conhecimento nas áreas do digital. Para dar resposta a esta procura foi recentemente lançado o programa Switch. Trata-se de uma pós-graduação de dois semestres para conversão de licenciados para a área das tecnologias de informação e comunicação. O programa assegura estágios remunerados em empresas tecnológicas associadas no Porto Tech Hub e resulta de uma parceria com o Instituto Superior de Engenharia (ISEP). Foram recebidas mais de 200 candidaturas provenientes de graduados desde a biologia às engenharias, passando pelas ciências e gestão.