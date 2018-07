1908 Lisboa Hotel arrecadou três ‘World Travel Awards 2018’

O 1908 Lisboa Hotel conquistou três categorias nos ‘World Travel Awards 2018’ atribuídos no passado dia 30 de junho, em Atenas, na Grécia.

Em primeiro lugar, a Amazing Evolution Management, empresa gestora do projeto, foi galardoada na categoria de ‘Europe’s Leading Boutique Hotel Operator’.

Por seu turno, o hotel, localizado no centro de Lisboa, recebeu os prémios ‘Europe’s Leading Design Hotel 2018’, categoria que conquistou a nível europeu e nacional, às quais somou o galardão de ‘Portugal’s Leading Lifestyle Hotel 2018’.

“Este é o segundo ano consecutivo que o hotel no edifício Prémio Valmor, em Lisboa, recebe a distinção de melhor hotel de ‘lifestyle’ em Portugal e o primeiro em que vence na categoria de ‘Design Hotel’, tanto na Europa como em Portugal. As obras de arte e instalações de artistas de renome presentes no 1908 Lisboa Hotel, bem como o restaurante Infame, a localização central, a decoração do hotel e o nível de excelência do serviço foram, certamente fatores decisivos para a atribuição destas três distinções”, defende um comunicado da Amazing Evolution.

“A Amazing Evolution, que além do 1908 Lisboa Hotel, tem no seu portfólio a gestão de mais 11 unidades hoteleiras em Portugal, como por exemplo o Czar Lisbon Hotel, o Hotel Aldeia dos Capuchos, em Almada, o Hotel Fonte Santa, em Monfortinho, o Hotel Golf Mar no Vimeiro ou o Paul do Mar na Madeira, conquistou, pela primeira vez, o prémio de ‘Europe’s Leading Boutique Hotel Operator'”, destaca o referido comunicado.

Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution, refere que estas distinções “são o reflexo do intenso trabalho e da responsabilidade de uma equipa empenhada em levar aos clientes o melhor produto e o melhor serviço possível e que, ao longo dos anos, tem vindo a conseguir consolidar o posicionamento da Amazing Evolution enquanto empresa de gestão hoteleira de prestígio internacional”.