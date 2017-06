19 dias depois, ‘dragões’ voltam a ter treinador. Sérgio Conceição já é oficial

O Futebol Clube do Porto confirmou hoje a contratação de Sérgio Conceição, ex-treinador do Nantes, num contrato de dois anos. O técnico vai substituir Nuno Espírito Santo que deixou o comando técnico da equipa há 19 dias.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos e para os efeitos do art. 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com Sérgio Paulo Marceneiro Conceição para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, para época desportiva 2017/2018 e 2018/2019”, avançou o clube em comunicado.

O comunicado divulgado através da CMVM pelo Clube não especifica o acordo que foi celebrado com o Nantes para que fosse possível a saída do ex-internacional português, sabe-se apenas que o clube de onde foi retirado assegurou os seus interesses económicos e desportivos e contará com a participação de jogadores emprestados pelos dragões, sem avançar detalhes relativos ao pagamento. O contrato de Sérgio Conceição vinculava-o ao clube francês até 2020.