10 Junho: Costa lança programa MIT Portugal até 2030 virado para a inteligência artificial

O primeiro-ministro lançou hoje, no Massachusetts Institute os Technology (MIT), o “programa 20/30” de cooperação desta instituição norte-americana com universidades portuguesas, que terá como principal componente na próxima década a área da inteligência artificial.

António Costa visitou hoje esta prestigiada instituição universitária do estado do Massachusetts na companhia do seu ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, no primeiro ponto do seu segundo dia de presença nos Estados Unidos.

De acordo com os responsáveis do programa de cooperação Portugal/MIT Dewa Newman e Bruce Tidor, a segunda fase do programa 20/30 de cooperação, depois de uma vocacionada para doutoramentos, será agora virada para as áreas da investigação, designadamente ‘datascience’ e ‘machinelearning’ – dois setores de ponta no domínio da automação.