Zurich escolhe Portugal como país piloto para testar a app MyCustomer

A Zurich, seguradora que está a celebrar o centenário da sua operação no mercado português, acaba de lançar a MyCustomer, uma aplicação móvel que disponibiliza aos mediadores uma solução digital para a gestão do cliente, anuncia a companhia em comunicado. A solução foi desenvolvida em Portugal, em colaboração com a Apple, e será implementada em mais mercados onde a Zurich opera. Portugal também foi o país piloto para testar a nova solução.

“Desenvolvida por agentes e para agentes, a app MyCustomer permite ter uma visão 360º e detalhada de cada cliente, identificar rapidamente oportunidades de negócio, receber alertas para melhorar a personalização do serviço ao cliente e aumentar a produtividade, otimizando o dia de cada agente e mantendo-o informado mesmo estando fora do escritório”, lê-se na nota de imprensa.

A criação da app MyCustomer contou com a colaboração dos mediadores, que estiveram envolvidos em todo o processo em Portugal e na Califórnia, com a equipa da Apple.

A Zurich avança agora para uma segunda fase, “ao trabalhar com outros países da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) para realizar o mesmo projeto, combinando o envolvimento dos agentes, no design e na definição das funcionalidades da app, com a experiência da Apple, apostando na área tecnológica ao digitalizar processos que oferecem uma melhor experiência a todos os envolvidos”.

Recorde-se que há um ano a Zurich lançou a plataforma digital MyZurich, uma ferramenta também para mediadores que permite uma melhor gestão da carteira Zurich, ao agilizar processos do quotidiano profissional a qualquer hora e a partir de qualquer local, através de um dispositivo móvel. A MyCustomer vem complementar a solução já existente, mas focada no cliente. O MyZurich visa a gestão de carteira, porquanto o MyCustomer visa a gestão de clientes.

“A MyCustomer vem permitir que os agentes Zurich disponibilizem um serviço melhorado e adaptado a cada cliente, criando relações mais próximas com cada um. Através desta nova aplicação será possível aceder à informação concreta que é necessária para satisfazer as necessidades do cliente” explica Nuno Catarino, Diretor de Vendas e Distribuição da Zurich Portugal acrescentando.

A Zurich diz que este é mais um exemplo do seu compromisso com o mercado português e com os seus mediadores, “dotando-os de plataformas digitais que proporcionem uma melhor experiência aquando do contacto com os clientes”.