Zona euro é “especialmente vulnerável” às tensões comerciais, diz instituto alemão Ifo

Os riscos para o crescimento económico da zona euro aumentaram nos últimos meses, com o bloco da moeda única exposta aos impactos da guerra comercial, alertou o instituto alemão de investigação Ifo esta terça-feira.

“A zona euro poderá estar especialmente vulnerável às atuais tensões comerciais, devido à sua abertura e à relevância do investimento e das exportações como motores da expansão económica”, referiu o Ifo, num relatório trimestral. “O aumento e o alargar das medidas protecionistas deverão pressionar a procura externa e afetar negativamente o crescimento do investimento”.

O instituto baseado em Munique prevê que a economia da zona euro cresça 2,1% este ano, face aos 2.5% de 2017. O Ifo recordou que no primeiro trimestre do ano desacelerou “de forma considerável”, para 0,4% face a 0,7% no trimestre final de 2017, com uma onda de greves e condições climatéricas adversas a limitarem a expansão em França e na Alemanha.