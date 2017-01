Zona Euro adota medidas de alívio da dívida grega

O Mecanismo Europeu de Estabilidade anunciou que vai desbloquear medidas “ de curto prazo” de alívio da dívida grega, avalizando o que já havia sido anunciado por Jeroen Dijsselbloem em 24 de dezembro.

O presidente do Eurogrupo explicou, no final do ano passado, que a Grécia tinha mostrado garantias de continuar as reformas, o que possibilitou a aplicação de medidas de alívio aprovadas pelos representantes da pasta das Finanças da zona euro.

O alívio dos encargos diz respeito às taxas de juro aplicadas e aos prazos de pagamentos dos empréstimos dos parceiros europeus.