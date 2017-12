YouTube chega a acordo com a Universal Music sobre difusão de música em linha

A plataforma vídeo YouTube concluiu num acordo de licença com a primeira marca musical do mundo, a Universal Music Group, quando a filial da Google se prepara para lançar uma oferta de música em linha. Segundo vários meios de comunicação dos EUA, a YouTube também teria chegado a acordo com a Sony Music. Solicitado pela AFP a comentar, esta marca recusou-se a prestar declarações, tal como a YouTube.

Em maio, a YouTube já tinha concluído uma parceria com o terceiro grande operador de música, o Warner Music Group. Estes três acordos acontecem após anos de protestos da indústria musical, que criticava a YouTube de pagar às editoras e aos artistas apenas uma ínfima parte das receitas obtidas com os vídeos musicais colocados em linha na sua plataforma. Constituem também um preâmbulo ao lançamento de um serviço de difusão musical em linha por assinatura, esperado para o início de 2018, segundo vários meios norte-americanos.

A plataforma já oferece o serviço YouTube Music e a oferta por assinatura YouTube Red mas prevê, segundo a imprensa norte-americana, uma oferta enriquecida que seria mais próxima da dos grandes operadores de emissões, com uma melhor taxa de renumeração.