YouTube acusada de discriminação nas contratações

A rede social YouTube deixou de contratar homens brancos e asiáticos para atingir uma das suas metas estratégicas: acrescentar diversidade – isto segundo um processo civil intentado por um ex-funcionário, Arne Wilberg, um homem branco que trabalhou no Google há nove anos.

Segundo este ex-funcionário – cuja história é contada pelo “The Wall Street Journal” – a Google (dona do YouTube) estabeleceu quotas para a contratação de minorias e, na primavera passada, os recrutadores do YouTube foram instruídos a cancelar as entrevistas com candidatos que não eram do sexo feminino, negros ou hispânicos.

Uma porta-voz da Google disse que a empresa se defenderá vigorosamente contra o processo instaurado: “Temos uma política clara para contratar com base no mérito e não na sua identidade; ao mesmo tempo, tentamos encontrar um grupo diversificado de candidatos qualificados, pois isso ajuda-nos a contratar as melhores pessoas, melhorar a nossa cultura e construir melhores produtos”.