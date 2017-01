Yellen vs Trump: a mulher que pode travar o Presidente

Donald Trump, o recém-empossado Presidente dos Estados Unidos, parece imparável e determinado a cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral, incluindo adotar uma política protecionista no país. No entanto, há uma mulher que o poderá travar: Janet Yellen, a presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Yellen foi nomeada para o cargo de líder do banco central norte-americano em Fevereiro de 2014 pelo antigo presidente Barack Obama. “Não tenho nada contra Yellen, mas não é republicana”, afirmou Trump ainda em maio. Apesar de a Fed ter de lidar com a adaptação à nova presidência, Yellen tem sido bastante crítica em relação a Trump e as divergências políticas entre a anterior administração e a nova estão a abrir uma clivagem entre o Presidente dos EUA e a presidente da Fed.

É indiscutível que os dois líderes divergem em relação à política económica na potência. Ainda durante a campanha eleitoral, Yellen avisou que a vitória do magnata significaria instabilidade nos mercados. Já Trump acusava a economista de manter as taxas de juro baixas para beneficiar a presidência democrata. A única coisa em que pareciam concordar era em relação à necessidade de manter os mercados estáveis.

No fim do ano passado, já depois da eleição de Donald Trump, a Fed subiu as taxas de juro entre 0,5% e 0,75% para travar a subida da inflação nos Estados Unidos, uma decisão que não foi alvo de críticas por parte de Trump. Tendo em conta a taxa de desemprego de 4,9% e a subida dos salários no país, espera-se que este ano a Fed mantenha a tendência e continue a subir de forma ligeira as taxas de juro.

No entanto, a Fed poderá ajustar as medidas consoante as políticas e reformas económicas do Presidente, e é expectável que o faça. Os especialistas consultados pelo jornal espanhol Economía Hoy acreditam que as políticas de Donald Trump poderão provocar um crescimento económico, e inflação, acima do esperado e que Yellen poderá acelerar os aumentos nas taxas de juro como resposta.

Isto não é, porém, um indicador negativo, afirma Pascual Fernández, do Colégio de Economistas de Madrid. “Neste momento, o preço do dinheiro nos EUA está quase nos mínimos, portanto, um aumento suave significaria um controlo da economia”, explicou. “Os valores teriam de chegar a 4% para afetar negativamente as políticas de Trump”.

Para além da taxa de juro, existe ainda a questão da regulamentação bancária. No que diz respeito aos bancos, o magnata defende maior liberdade para a obtenção de crédito com vista a aumentar a fluidez de capital para níveis anteriores à crise. Já Yellen tem adotado uma política contrária nos últimos anos e defende a lei Dodd-Frank. A legislação, aprovada por Obama em 2010, visa a regulamentação da banca para aumentar a estabilidade e evitar casos como o do Lehman Brothers.

Trump já avisou que pretende revogar a lei Dodd-Frank, mas para isso precisa do apoio do Congresso e do Senado. Se não conseguir aprovar a revogação, “Trump pode cortar o imposto sobre as sociedades financeiras para dar mais oxigénio às empresas e alcançar a liberalização do mercado de outras maneiras,” explicou o professor de Economia Aplicada na Universidade CEU San Pablo, Javier Morillas, ao Economía Hoy.

As opções de um lado e de outro estão intrinsecamente ligadas pelo que se espera que Yellen e Trump passem os próximos tempos a “dançar” ao ritmo da música que o outro “tocar”. Em fevereiro de 2018 termina o mandato de Janet Yellen. Na altura, a líder da Fed irá propor um sucessor, mas o mais provável é que seja escolhido um republicano que esteja mais próximo da administração. “No entanto, a independência da Fed não está em jogo”, lembra ainda o professor de Informação Económica na Universidade CEU San Pablo, Fernando Rayón.