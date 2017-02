Yellen no Congresso: Flores ou ‘Massacre de Dia de São Valentim’ para os mercados?

Janet Yellen vai ao Congresso (hoje e amanhã às 15 horas) numa altura de muitas incertezas. Os detalhes sobre as políticas económicas de Donald Trump são ainda escassas – o presidente prometeu um plano “fenomenal” no campo fiscal, mas este só deverá ser anunciado nas próximas semanas.

“É uma situação difícil para a Fed,” disse Paul Ashworth, economista-chefe na Capital Economics, citado pela Bloomberg. “Não há muito que Yellen possa fazer, porque tem de esperar e ver o que consta nesse plano fiscal e se vai ter uma reação favorável no Congresso”.

Stanley Fischer, vice-chair do banco central, já tinha avisado no fim de semana que “há incerteza significativa sobre o que vai acontecer, acho que ninguém sabe ao certo“, referindo-se às políticas de Trump, que podem incluir novos impostos sobre as importações e mais investimento nas infraestruturas.