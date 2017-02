Yellen anima bolsas europeias, Lisboa não é exceção

O principal índice nacional negoceia esta quarta-feira com ganhos, em linha com uma Europa otimista. O PSI 20 sobe 0,61% para os 4.633,60 pontos, numa manhã em que as praças europeias estão a refletir o discurso da presidente da Reserva Federal norte-americana. Janet Yellen afirmou ontem que a Fed poderá aumentar as taxas de juro mais do que o previsto se a inflação e o mercado de trabalho continuarem a progredir.

Em Portugal, a Pharol é a cotada que mais sobe, com ganhos de 3,16% para 0,392 euros. O BCP ganha 1,52% para os 0,1473 euros por ação e os CTT avançam 1,39% para os 5,049 euros. Ainda em terreno positivo negoceiam a EDP (1,17%), a Mota-Engil (0,97%) e a Galp (0,72%).

Por outro lado, a Semapa é a cotada que mais cai. No dia em que vai apresentar os resultados de 2016 depois do fecho das negociações, os títulos da empresa descem 1,23% para 13,265 euros. A Navigator perde 0,43% para 3,449 euros, a Corticeira Amorim recua 0,28% para 9,645 euros e o BPI desce 0,11% para 0,930 euros.