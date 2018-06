Xiaomi reduz a sua avaliação em mais de um terço, depois de adiar entrada em bolsa

A fabricante de smartphones chinesa Xiaomi reduziu os limites da estimativa da sua avaliação em mais de um terço, para um intervalo entre 55 mil milhões de dólares (cerca de 47 mil milhões de euros) e 70 mil milhões dólares (cerca de 60 mil milhões de euros), após a decisão de adiar o início da negociação das suas ações na China.

A notícia é avançada esta segunda-feira, 19 de junho, pela Reuters, que cita três fontes ligadas ao negócio. De acordo com esses porta-vozes, a Xiaomi estará a utilizar este intervalo de valorização nas discussões com potenciais investidores antes da entrada na bolsa, com uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong.

A tecnológica que tem a Ingram Micro como parceira oficial em Portugal terá, assim, diminuído a estimativa de avaliação face aos anteriores 100 mil milhões de dólares (aproximadamente 86 mil milhões de euros), segundo a informação veiculada pela agência noticiosa.