Xi Jinping ameaça Taiwan com “castigo histórico” caso avance com tentativa de separação

O presidente chinês, Xi Jinping, ameaçou esta terça-feira a província de Taiwan com um “castigo histórico” caso avance com alguma tentativa de separação da República da China. A ilha chinesa autoproclama-se independente e soberana, mas Xi Jinping garante que as ações separatistas estão “condenadas ao fracasso” e serão devidamente punidas.

“É uma aspiração partilhada por todos os chineses de que os seus interesses básicos para salvaguardar a soberania e a integridade territorial da China sejam salvaguardados e se realize a completa reunificação da China”, afirmou o líder chinês no discurso de encerramento da sessão anual da Assembleia Nacional Popular (ANP).

Xi Jinping garantiu que “quaisquer ações e truques para dividir a China estão condenados ao fracasso e serão punidas pelo povo e castigadas pela história”: “O povo chinês partilha a crença de que não é permitido e é absolutamente impossível separar um quilómetro que seja do território daquele que é o nosso grande país”.