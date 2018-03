Wi-Fi em espaços públicos: municípios já podem concorrer a financiamento europeu

A partir desta terça-feira, 20 de março, os municípios europeus podem inscrever-se e avançar para uma candidatura a financiamento da União Europeia (UE) para a criação de pontos de acesso de Internet sem fios [Wi-Fi] grátis em espaços públicos.

A iniciativa insere-se no plano europeu de instalar em 8 mil municípios de todos os Estados-Membros, Noruega e Islândia Wi-Fi gratuito em locais públicos, até 2020 – medida para a qual o orçamento da UE tem 120 milhões de euros disponíveis.

No âmbito do lançamento do portal WiFi4EU por parte da Comissão Europeia, as autarquias candidatam-se a um apoio de 15 mil euros [valor de cada vale WiFi4EU] do bloco europeu para instalar Wi-Fi em museus, bibliotecas ou parques, por exemplo.

A WiFi4EU “permitirá a milhares de europeus aceder gratuitamente à Internet em espaços públicos por toda a UE. Graças a esta iniciativa, as comunidades locais serão capacitadas para criar ligações mais próximas dos cidadãos, permitindo-lhes beneficiar plenamente das oportunidades ilimitadas da digitalização”, destaca Mariya Gabriel, comissária europeia responsável pela Economia e Sociedade Digitais, acrescentando que significa mais um passo para implementar o Mercado Único Digital.

Today we launch #WiFi4EU the @EU_Commission initiative to finance a high-quality and high-speed #connectivity in public places. #Municipalities can start the application process now. Check the video her to know how you can get WiFi4EU in your community: https://t.co/MVuzSH8Uvq pic.twitter.com/dPuUgW1myu

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) March 20, 2018