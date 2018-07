WhatsApp vai testar nova ferramenta na Índia contra fake news

O WhatsApp está a testar uma ferramenta para evitar a disseminação de boatos no Índia. Este novo recurso vai passar a mostrar aos usuários quando uma mensagem foi apenas encaminhada – e não elaborada- pelo remetente.

De acordo com a CNN, o governo indiano já foi informado desta medida. A situação tem preocupado fortemente as autoridades do país, sendo que, nas últimas seis semanas, mais de 10 pessoas foram mortas depois de serem falsamente acusadas de tráfico de crianças com base em boatos que circularam no WhatsApp.

Em comunicado enviado à imprensa, o Ministério da Tecnologia da Índia avançou que estão a ser tomadas medidas “para prender os culpados pelas mensagens irresponsáveis e explosivas cheias de rumores e provocações que estão a ser divulgadas no WhatsApp”.