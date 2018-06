“Welcome to America”: capa da “Time” volta a criticar Trump

A política de asilo e imigrantes ilegais tem dominado a atualidade noticiosa não só nos EUA, mas um pouco por todo o mundo. A revista “Time”, que se caracteriza pelas suas capas seja em tom irónico ou crítico, prepara-se para, na edição da próxima semana, criticar mais uma vez Donald Trump. A capa com o título “Welcome to America”, mostra o presidente dos Estados Unidos a olhar na direção de uma criança sozinha a chorar.

De acordo com a “Time”, nos 18 meses que Donald Trump leva como presidente usou “a expressão democracia menos de 100 vezes, igualdade apenas 12 vezes e direitos humanos apenas 10 vezes” e em relação ao patriotismo refere-o somente no sentido militar. Ironia das ironias é que a separação das familias de imigrantes ilegais, acontece uma semana depois da reunião com Kim Jong-Un.