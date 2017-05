“Welcome, Bienvenido, Bienvenue”: Portugal entre os mais competitivos do mundo no turismo

Face a 2015, Portugal subiu um lugar, sendo agora o 14º país do mundo mais competitivo no setor do turismo. O relatório é divulgado a cada dois anos.

Se não fosse D. Afonso Henriques, “o Conquistador”, provavelmente a independência portuguesa não teria sido reconhecida, em 1179, e, consequentemente, nunca teríamos estado num campo de futebol com as quinas ao peito, no jogo em que Portugal se tornou campeão europeu (mesmo sem Ronaldo). Agora, Portugal, o pequeno país que está constantemente a ser confundido como uma parte de Espanha, é o 14º país mais competitivo do mundo a nível turístico. De acordo com o ranking do Forum Económico Mundial, Portugal conseguiu a pontuação de 4,74/7. O país lusitano teve boas avaliações nos parâmetros da segurança (6,3), higiene e saúde (6,3), equipamentos turísticos (6,3) e recursos humanos (5,2). Continuar a ler Em primeiro lugar está a Espanha, com 5,43 pontos, seguindo-se da França (5,32), Alemanha (5,28), Japão (5,26), Reino Unido (5,20), Estados Unidos (5,12) Austrália (5,10), Itália (4,99), Canadá (4,97), Suíça (4,49), Hong Kong (4,86), Áustria (4,86), Singapura (4,85), Portugal (4,74) e China (4,72). Portugal tem a melhor posição na área de segurança, em 11º. Na saúde, o país ocupa o 27.º lugar da tabela. O estudo atribui as notas mais fracas nas áreas das infraestruturas aéreas, recursos naturais, património cultural e viagens de negócios, onde todas registam 3,9.