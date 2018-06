Webinar Especial sobre Internet das Coisas (IoT)

O Jornal Económico, em parceria com a EY, vai realizar um Webinar sobre Internet das Coisas (IoT). Assista no dia 11 de julho às 15 horas a partir da redação do Jornal Económico. Miguel Amado, partner da EY, vai explicar todas as vantagens e riscos, da Internet das Coisas.

Mais do que pessoas, estima-se que até 2020 estejam ligados através da internet cerca de 20 mil milhões de dispositivos em todo o mundo, desde veículos, edifícios, eletrodomésticos e até peças de vestuário. Num mundo onde todas as infraestruturas e objetos tendem a estar conectados entre si, está em curso uma revolução digital capaz de prever e moldar as atividades humanas. Miguel Amado é o Partner responsável pelo Sector Público da prática de Advisory Services na EY em Lisboa. Ingressou na EY em 2010. Possui 18 anos de experiência em gestão de projetos nacionais e internacionais em diversos sectores incluíndo – Sector Público, Manufatura, Grande Consumo, Retalho, Imobiliário, Telecomunicações. Tem sólida experiência na transformação no sector Público, finanças públicas, envolvendo processos, pessoas e tecnologia. É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e tem uma POSI – Pós graduação em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior Técnico. Continuar a ler Participe enviando as suas perguntas para iot@jornaleconomico.pt