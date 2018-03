Webinar Especial Proteção de Dados: a checklist para se preparar

Sente-se preparado para o novo Regulamento Geral da Proteção de Dados?

Um estudo da IDC para a Microsoft Portugal concluiu que apenas 2,5% dos decisores consideram que a sua organização está preparada para o GDPR. E serão muitas as pessoas que desconhecem que o novo regulamento vem reforçar direitos individuais importantes como a privacidade.

A meros meses da entrada em vigor da nova diretiva, o Jornal Económico vai, em parceria com a EY, realizar um Webinar para ajudar pessoas e empresas a fazerem a criarem a sua checklist para se prepararem para o novo regulamento da Proteção de Dados.

Mas há uma coisa que todos devem saber já: a privacidade vai mudar para sempre. Para Carlos Basto, Partner da EY e um dos convidados do Webinar, “o maior paradigma é criar uma consciência de privacidade e saber que o uso de informação pessoal não é um broadcast, mas tem de ter o uso estritamente necessário para o funcionamento das organizações, e com a autorização para o fazer”.

Envie agora as suas questões para protecao.dados@jornaleconomico.pt

E junte-se a nós no Webinar de dia 21 de março às 15 horas em direto a partir da redação do Jornal Económico.

Quer a sua checklist?

Carlos Basto, Partner, EY

Carlos é Partner responsável pela área de Risk & Cybersecurity Services em Portugal.

Ingressou na EY em 1995, tem 23 anos de experiência em projetos de advisory e auditoria de risco, compliance e IT Risk, em vários clientes nos mais variados setores de atividade.

Participou na definição, desenvolvimento e implementação e auditorias em várias normas e regulamentos de compliance tais como Sarbanes-Oxley Act, ISO27000 entre outras, em vários projetos nacionais bem como em projetos internacionais, em países como Turquia e Holanda . Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, possui uma pós graduação de Leadership da Harvard Business School. É CISA – Certified in Information System Auditor e CRISC – Certified in Risk & Information Sytem Control pelo ISACA, desde 2001 e 2011 respetivamente .

Rodrigo Lourenço, Principal, RRP Advogados

Rodrigo Serra Lourenço é atualmente Principal na RRP Advogados e responsável pelas áreas de Laboral e Imigração e Proteção de dados pessoais.

Tem experiência relevante em matéria de proteção de dados/GDPR, em particular na avaliação de procedimentos e no desenvolvimento de soluções organizacionais no âmbito das obrigações de compliance, incluindo a representação de clientes perante as autoridades competentes.

Detentor da certificação profissional CIPP/E em proteção de dados pessoais e membro da IAPP – International Association of Privacy Professionals.