Webinar Especial Dia Mundial dos Direitos do Consumidor: envie as suas questões

O Jornal Económico vai lançar esta quinta-feira o Economize – a economia próxima de si – um site inovador com informações úteis para os cidadãos e as empresas, sobre temas como finanças pessoais, direitos do consumidor, educação, legislação laboral e fiscalidade, entre outros. Um dos destaques no primeiro dia vai ser um webinar sobre os direitos do consumidor, que contará com a participação de vários especialistas.

Marque na agenda: 15 de março às 11 horas, no site e na página de Facebook do Economize, com transmissão em simultâneo na homepage do Jornal Económico.

Envie agora as suas questões para Economize@jornaleconomico.pt