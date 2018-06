Webhelp Group chega a acordo para adquirir a Sellbytel

O Webhelp Group anunciou hoje o estabelecimento de um acordo para adquirir 100% da Sellbytel, empresa filial do Omnicom Group. Espera-se que a operação esteja concluída no terceiro trimestre de 2018, após a aprovação das autoridades reguladoras.

“A união de forças com a Sellbytel permite à Webhelp expandir a sua presença geográfica na Europa e adicionar uma extensa lista de marcas internacionais e serviços de valor acrescentado à sua carteira de clientes. Com esta aquisição, a Webhelp prevê uma faturação de 1.300 milhões de euros no final de 2018, apoiada por uma equipa de 50.000 colaboradores que prestam serviços a mais de 500 clientes em 35 países”, informa a empresa, através de um comunicado.

A Sellbytel foi fundada em 1988 por Michael Raum, atual presidente e diretor executivo, e faz parte do Omnicom Group desde 1994. Estabeleceu presença na Alemanha, Espanha e Portugal, assim como na Malásia e, mais recentemente, em Porto Rico. A Sellbytel desenvolveu experiência na construção de operações multilingues para algumas das marcas mais valiosas do mundo. O seu portfolio de clientes inclui grandes empresas internacionais, especialmente nos setores de tecnologia avançada e no “e-commerce”, assim como em numerosas marcas nacionais.