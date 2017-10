Web Summit: Wi-Fi grátis para 67 mil em simultâneo

A Altice, dona da PT/Meo, vai dotar os espaços FIL e Meo Arena “com cobertura ‘wi-fi’ de alta densidade” durante a Web Summit, num evento onde se espera a presença simultânea de 67 mil dispositivos. Este é o segundo ano consecutivo em que a Altice é parceira tecnológica da Web Summit, considerado o maior evento tecnológico do mundo e que se realiza em Lisboa entre 06 e 09 de novembro.

“O ‘know-how’ adquirido na gestão de infraestruturas de telecomunicações e plataformas tecnológicas em eventos de grande dimensão, fez com que fosse escolhida para dotar os locais onde decorre o evento – FIL e Meo Arena – com rede Wi-Fi de última geração, bem como de outras soluções de conectividade fixa e móvel”, refere a dona da PT/Meo.

Em articulação com a cimeira tecnológica, “serão asseguradas todas as condições para dotar aqueles espaços com cobertura wi-fi de alta densidade e alta disponibilidade, adequadas ao nível de exigência e à dimensão internacional do evento, para o qual se prevê a presença simultânea de cerca de 67 mil dispositivos”.

Além do Parque das Nações, “as zonas onde decorrerão ações associadas ao evento, como a Night Summit, com palcos no Cais do Sodré, Bairro Alto e LX Factory, terão reforçada a rede móvel” da Meo, “com vista a garantir a melhor experiência de comunicação de voz e dados, entre os milhares de pessoas esperadas nestes locais”. No ano passado, a rede Wi-Fi instalada “suportou, com elevados níveis de qualidade e desempenho, o acesso de cerca de 53 mil dispositivos ‘wireless’ que, em simultâneo, produziram débitos agregados de ‘download’ superiores a 1,8 Gbps”.

O grupo Altice, que comprou a PT Portugal em julho de 2015, patrocina o evento nas edições deste ano e de 2018, “onde estará presente num espaço dedicado à experiência da convergência entre acessos, conteúdos e publicidade em todo o mundo Altice, contando com a participação de todas as operações do grupo, com especial destaque para a interação com empreendedores e ‘startups’”, acrescenta.

Este ano “quatro ‘startups’ portuguesas vão ter a possibilidade de expor os seus projetos” na Web Summit a convite da Altice, depois de os projetos da Nesto, Domatica, ThoughtCreator e TulaMove terem vencido o IoT Challenge da Altice/PT, que decorreu no mês passado. O Sapo, portal da PT/Meo, será parceiro digital do evento, fazendo a cobertura do mesmo.

“O nosso relacionamento com a Web Summit vai muito além dos patrocinadores, somos parceiros não só na tecnologia implementada no evento, como disponibilizamos o espaço para os seus escritórios em Lisboa e partilhamos uma visão comum no apoio a ‘startups’ e ideias inovadoras”, refere Cláudia Goya, presidente executiva da Altice/PT desde julho último.