Washington: Protestantes prometem lutar pelos direitos civis

Os ativistas dos direitos civis dos EUA prometeram hoje defender os direitos de voto e justiça criminal durante a presidência de Donald Trump, dando início a uma semana de protestos antes da tomada de posse do novo presidente.

Estiveram presentes cerca de 2 mil manifestantes perto do Memorial Martin Luther King Jr. em Washington.

Um protesto que contou com vários discursos a motivar a luta pelos direitos das minorias e a revolta pela decisões do republicano relativas ao programa de saúde do antigo presidente Barack Obama.

“Marcharemos até o inferno congelar, e quando isso acontecer, marcharemos sobre o gelo”, disse Cornell William Brooks, presidente e diretor executivo da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, segundo divulga a Reuters.

A manifestação, que atraiu menos participantes do que os organizadores esperavam, também contou com o apoio do grupo hispânico La Raza, políticos, parentes de afro-americanos mortos pela polícia, a Liga Urbana Nacional e a Human Rights Campaign, um grupo de defesa de lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros.

A chegar está o que se prevê ser o maior evento anti-Trump, a Marcha das Mulheres em Washington que, segundo os organizadores, pode atrair 200 mil pessoas.