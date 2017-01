Warren Buffett já investiu mais de 11 mil milhões de euros em ações desde a eleição de Trump

Desde que Donald Trump foi eleito como presidente dos Estados Unidos, a 8 de novembro, o multimilionário norte-americano Warren Buffet já investiu cerca de 11,1 mil milhões de euros em ações através da Berkshire Hathaway.

“Em termos líquidos, compramos 12 mil milhões de dólares em ações desde as eleições”, disse Buffett, na entrevista, sem no entanto identificar os títulos nos quais investiu.

A velocidade com que Berkshire está a comprar acções não é normal. O “Oráculo de Omaha” investiu em menos de três meses aproximadamente metade do que gastou nos últimos três anos.

Buffett também não comentou se a Berkshire aumentou as participações nas quatro maiores companhias aéreas dos EUA que detém: a American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co e a United Continental Holdings Inc.

As ações norte-americanas subiram depois da eleição de Trump, refletindo o otimismo dos investidores de que suas políticas poderiam impulsionar o crescimento económico, tais como cortes nos impostos e o aumento da despesa pública em infraestruturas.

Mas Buffett mostrou-se cético em relação ao objetivo de Trump de colocar a economia americana a crescer 4% ao ano. “Isso é bastante alto. Mesmo 2% produziria milagres”.

No final do terceiro trimestre do ano passado a Berkshire Hathaway estava avaliada em 102,5 mil milhões de dólares.