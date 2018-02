Warren Buffett já divulgou a sua carta aos investidores. A que devem estar atentos?

Há mais de 50 anos que bilionário Warren Buffett escreve uma carta aos acionistas da Berkshire Hathaway que, para muitos investidores, é mais importante do que outras quaisquer que lhes caiam no correio. A missiva de 2018 foi publicada ao início da tarde deste sábado, 24 de fevereiro, a data que os ‘Buffettistas’ já tinham marcada no calendário.

As epístolas do norte-americano são todos os anos vistas como ‘Bíblias’ para os investidores internacionais, que analisam as pistas de Warren sobre planos de apostas futuras e se deliciam com as suas alegorias. Na mais recente carta, o diretor executivo da Berkshire Hathaway criticou as excessivas taxas que diversos gestores de fortunas cobram e lembrou os leitores sobre a importância de aderir a uma estratégia de investimento simples em vez de procurar retornos. “A performance vem, a performance vai. (…) As taxas nunca vacilam”, argumentou.

Warren Buffett aconselhou ainda os investidores a manterem os títulos, embora possam ser arriscados a curto prazo, porque “é um erro terrível para os investidores com horizontes a longo prazo – entre eles, fundos de pensões, doações universitárias e indivíduos com poupanças – medir o risco de investimento pelo índice de títulos das suas carteiras em ações”.