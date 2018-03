Walmart eleva idade mínima para a compra de armas

A Walmart, um dos gigantes do comércio americano, elevou esta quinta-feira para os 21 anos a idade mínima para comprar armas de fogo e munições nas suas lojas, uma medida adotada “à luz de eventos recentes”, disse fonte da companhia.

Além de aumentar a idade para a compra de armas e munições, a Walmart também anunciou que retira do seu portefólio produtos que “se assemelham a espingardas de assalto”, incluindo armas de pressão de ar e mesmo brinquedos tipo ‘airsoft’.

A Walmart deixou de vender espingardas de assalto em 2015 – como a popular AR-15, usada em vários tiroteios nos Estados Unidos, incluindo aquele que aconteceu há duas semanas atrás numa escola da Flórida, onde morreram 17 pessoas. A multinacional com sede no Arkansas também não vende pistolas nas suas lojas, exceto no Alasca.