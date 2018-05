Wall Street ‘treme’ com perigo de guerra comercial

Os mercados financeiros norte-americanos abriram a sessão desta quinta-feira, 31 de maio, em terreno negativo, à medida que a guerra comercial volta a ganhar folego com a possibilidade de os Estados Unidos da América (EUA) aplicarem taxas às importações da União Europeia. O “Washington Post” avança que a decisão de avançar com as novas tarifas está mesmo tomada.

Apesar da recuperação das bolsas europeias, o índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, escorregou 0,47%, para 24.551,23 pontos. Quanto ao indicador financeiro S&P 500, perdeu 0,32%, arrancando a sessão de hoje nos 2.715,05 pontos. O índice tecnológico Nasdaq abriu, por outro lado, a negociar no ‘verde’ e valorizou 0,08% e começou o dia nos 7.468,47 pontos. Também o Russel 2000 desapreciou 0,09%, para 1.646,51 pontos.

No setor petrolífero, o Brent ganha 0,86%, para 78,39 dólares por barril, e o crude WTI desvaloriza 1,48%, para os 67,20 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro soma 0,05%, para 1,1669 dólares e a libra ganha 0,07%, para 1,3295 dólares.

Ainda ontem o mercado bolsista dos EUA tinha fechado a sessão a negociar em alta, com os três principais índices no verde. A bolsa de Wall Street, que tem acompanhado a instabilidade política em Itália e em Espanha, foi impulsionada pelo dia de tréguas nas ações das bolsas europeias, o que se esperava que voltasse a acontecer hoje, segundo os analistas.

Breves minutos após a abertura dos mercados de Nova Iorque, o presidente norte-americano anunciou na rede social Twitter que o encontro com o delegado norte-coreano que se encontra nos EUA tinha corrido bem. “Muito boas reuniões com a Coreia do Norte”, escreveu Donald Trump.