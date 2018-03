Wall Street tomba por causa de Donald Trump

Os índices em Wall Street encerraram a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, pressionados pelas novas tarifas sobre o aço e alumínio anunciadas pela Casa Branca, cujo principal alvo é a China.

O industrial Dow Jones caiu 2,93%, para 23, 957,89 pontos, o financeiro S&P 500 tombou 2,52%, para 2.643,69 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 2,43%, para 7.166,68 pontos.

No mercado petrolífero, o barril de Brent cai 0,81%, para 68,91 dólares, e o crude WTI desvaloriza 1,37%, para 64,28 dólares.

A administração Trump anunciou tarifas às importações oriundas da China e a decisão agitou as bolsas norte-americanas, com destaque para a queda de quase 3% do Dow Jones. Esta “espécie de sanções” imposta à China pode ir além dos produtos de aço e de alumínio, anunciados inicialmente, e coloca forte pressão em Wall Street, em caso de guerra comercial. De fora das novas tarifas ficam, por enquanto, a União Europeia, o Brasil, a Argentina, a Coreia do Sul e a Austrália.

“O mercado não gosta de guerras comerciais”, afirmou Matt Schreiber, presidente e chefe da estratéga de investimentos da WBI Investments, à Bloomberg. “A economia [norte-americana] tem estado muito forte, mas não há nada que motive e normalize as taxas a um nível acima do atual.”

Entre as cotadas, num dia negativo para a maioria, a Facebook continuna a ser destaque. Mesmo após o pedido de desculpas de Mark Zuckerberg, as ações caíram hoje 2,27%. A capitalização da Facebook chegou a recuar 2%, a meio da sessão, para 478 mil milhões de dólares.

[Informação atualizada pelas 20h50]