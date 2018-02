Wall Street toca máximos de três semanas, com recuo das ‘yields’ dos EUA

Os três principais índices acionistas norte-americanos fecharam a sessão desta segunda-feira no ‘verde’, após terem tocados máximos de três semanas, ao longo do dia. Com as yields das Tresuries a caíram, os investidores parecem mais otimistas e menos preocupados com possíveis subidas nas taxas de juro de referência da Reserva Federal norte-americana.

Em Wall Street, o índice financeiro S&P 500 ganhou 1,18% para 2.779,59 pontos, reduzindo para apenas 3,5% a desvalorização em relação ao máximo de sempre alcançado a 26 de janeiro. O industrial Dow Jones subiu 1,58% para 25.709,27 pontos e o tecnológico Nasdaq avançou 1,15% para 7.421,46 pontos.

“A volatilidade vai regressar, mas enquanto a economia estiver robusta e os juros moderados, penso que ainda há potencial de subida”, afirmou o presidente e chief investment officer da Plumb Funds, Tom Plumb, em declarações à Reuters. Apesar da previsão, o índice de volatilidade VIX recuou ligeiramente para 16,33 pontos.