Wall Street termina sessão no vermlho, com tombo da Amazon

Os principais índices em Wall Street encerraram a sessão no vermelho. A sessão desta quarta-feira foi “instável, com os ganhos nos setores defensivos a serem ofuscados pela queda acentuada das cotadas tecnológicas, particularmente da Amazon”, de acordo com a “Reuters”.

O industrial Dow Jones recuou 0,04%, para 23.848,42 pontos, o financeiro S&P 500 caiu 0,29%, para 2.605,00 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq tombou 0,85%, para 6.949,23 pontos.

A sessão desta quarta-feira ficou marcada pelas perdas das tecnológicas, com os gigantes Facebook e Apple a recuarem devido a informações sobre uma eventual medida dos Estados Unidos para bloquear investimento chinês no setor. Os receios de uma guerra comercial ressurgiram esta quarta-feira.

“O retorno da volatilidade é algo que um grande número de pessoas no ramo nunca experimentou, mas onde estamos agora é o novo normal”, afirmou o diretor de investimentos da Conning, Don Townswick, à “Bloomberg”.

Segundo a agência e notícias económicas e financeiras, a “pressão está a aumentar nas ações devido a especulações sobre uma repressão regulatória relacionada à privacidade de dados e medidas ‘antitrust’.

Entre as FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet), segundo a “Bloomberg”, os investidores começaram a desinvestir, indo ao encontro do setor de matérias-primas.

A Amazon foi o destaque entre as FANG, ao afundar 4%, acabando por perder mais de 30 mil milhões de dólares na sua capitalização. A queda da tecnológica de Jeff Bezzos deveu-se de o site noticioso Axios ter divulgado informações de que o Donald Trump estaria interessado na gigante do e-commerce.

O presidente dos EUA poderá estar a preparar medidas protecionistas para defender o setor do retalho da expansão da Amazon.