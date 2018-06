Wall Street termina semana no ‘verde’ enquanto decorre cimeira do G7

Os três principais índices de Wall Street fecharam a sessão desta sexta-feira, dia 8 de junho, em terreno positivo, no dia em que arrancou a 44ª cimeira do G7. O encontro dos líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido levou a que os investidores ficassem apreensivos, devido ao impasse sobre a guerra comercial, mas a bolsa de Nova Iorque acabou por recuperar.

No término da sessão bolsista norte-americana de hoje, o índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, saltou 0,30%, para 25.316,53 pontos. Na mesma onda, o índice tecnológico Nasdaq adormece no ‘verde’, com uma subida de 0,14%, para 7.645,51 pontos. Também o financeiro S&P 500 ganhou no final desta semana, com uma valorização de 0,31%.

Tal como assinalou a agência Reuters, o volume de títulos negociados foi relativamente ligeiro, naquele que é o último dia útil antes de uma semana que será marcada por importantes reuniões sobre política monetária. Recorde-se que o ‘board’ do Banco Central Europeu tem encontro marcado para a próxima quinta-feira, dia 14.