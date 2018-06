Wall Street termina a sessão a perder com promessa de resposta chinesa às tarifas aduaneiras dos EUA

Os principais índices de Wall Street fecharam a última sessão da semana a perder pontos. Os receios de uma guerra comercial voltaram a ser revelados pelos investidores esta sexta-feira, nos Estados Unidos, com a informação da imposição da China numa taxa de 25% sobre mais de 650 produtos norte-americanos.

O industrial Dow Jones caiu 0,35%, para 25.086,25 pontos; o financeiro S&P 500 desceu 0,11%, para 2.779,42 pontos; e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,19%, para 7.746,38 pontos.

A administração de Donald Trump anunciou que a partir de 6 de Julho, os EUA vão avançar mesmo com as tarifas alfandegárias sobre as importações de produtos chineses, uma operação que deverá valer 50 mil milhões de dólares. Em resposta, a China reage em igual medida.