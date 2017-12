Wall Street sustém a respiração antes da aprovação da reforma fiscal

Os principais índices norte-americanos abriram esta terça-feira em alta, mas inverteram a tendência e seguem com perdas ligeiras. Os juros da dívida benchkmar avançam e o dólar cai face ao euro, num dia em que os investidores esperam por novidades da votação sobre a reforma fiscal no Senado dos Estados Unidos.

O índice financeiro S&P 500 recua 0,13% para 2.686,71 pontos, a corrigir depois de uma subida de 1,5% nas últimas duas sessões, enquanto o industrial Dow Jones perde 0,09% para 24.769,22 pontos. O índice tecnológico Nasdaq, que tocou esta segunda-feira os 7.000 pontos pela primeira vez, desce 0,24% para 6.978,30 pontos.

No mercado cambial, o dólar desvaloriza 0,30% para 0,846 euros. Já contra a divisa britânica e japonesa, a moeda norte-americana aprecia-se 0,25% para 0,0749 libras e 0,31% para 112,900 ienes. As yields das Treasuries sobem para 2,44%.

Depois do debate, a Casa dos Representantes vai votar ainda esta terça-feira o projeto de lei que deverá dar lugar à reforma fiscal nos Estados Unidos. Entre as principais medidas está a descida dos impostos para as empresas para 21% dos anteriores 35%, que tem impulsionado o sentimento das empresas.

“Vai ajudar a sustentar um ano de crescimento forte dos resultados empresariais para os Estados Unidos e para as ações globais”, explicou o estrategista macro da State Street Bank & Trust, Timothy Graf, em declarações à Bloomberg TV. “Vai manter o sentimento robusto”.