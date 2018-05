Wall Street regressa aos ganhos após dia de tréguas nas bolsas europeias

O mercado bolsista dos Estados Unidos fechou sessão esta quarta-feira a negociar em alta, com os três principais índices no verde. A bolsa de Wall Street, que tem acompanhado a instabilidade política em Itália e em Espanha, foi impulsionada pelo dia de tréguas nas ações das bolsas europeias.

O índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, fechou a somar 1,26% para 24.667,78 pontos, o financeiro S&P 500 ganhou 1,27%, para 2.724,01 pontos e o tecnológico Nasdaq apreciou 0,89%, para 7.462,45 pontos.

A marcar o dia esteve também a resposta da China à intenção do presidente norte-americano, Donald Trump, em avançar com a imposição de tarifas de 50 mil milhões de dólares a produtos chineses e acabar com a trégua que tinha sido estabelecida entre as duas potências.