Wall Street recua na semana em que James Comey é ouvido

Os principais índices norte-americanos iniciaram a sessão desta terça-feira a negociar em terreno negativo com os mercados a evitarem negociações arriscadas na semana em que o ex-diretor do FBI James Comey vai depor no Congresso e em que no Reino Unido ocorrem eleições.

Nos Estados Unidos aguarda-se com expectativa as declarações de Comey, que estava a investigar alegadas ligações entre a campanha eleitoral do presidente norte-americano Donald Trump e a Rússia, tendo sido demitido em maio pelo chefe de Estado.

Os investidores aguardam ainda a reunião do Banco Central Europeu (BCE).