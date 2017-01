Wall Street no vermelho receoso com protecionismo de Trump

Os principais índices norte-americanos negoceiam no vermelho, no seguimento da política imposta pelo presidente norte-americano relativa à imigração.

O S&P 500 abre a com perdas de 0,77%, ficando nos 2.275,05 pontos. O Nasdaq abre com perdas de 0,63%.

O industrial Dow Jones recua 0,47%, depois de ter encerrado na semana passada com os históricos 20.100,91 pontos.

As ações recuam com o mundo de olhos postos nas políticas de Trump, que aumentou a preocupação dos investidores, receosos que o presidente siga as políticas protecionistas que referiu em campanha.

“O sentimento de risco global parecer ter sido abalado durante o fim-de-semana devido aos movimentos do presidente sobre emigração” relata Shaun Osborne, estrategista do Scotiabank à Bloomberg. “O foco nos desenvolvimentos políticos dos EUA pode restringir, por agora a oferta subjacente” para ativos dos EUA, acrescenta o mesmo.

Mike van Dulken, analista da Accendo Markets, declarou à Bloomberg que, “hoje vai estar em foco a decisão inflamatória de Trump de proibição de entrada nos EUA e os efeitos que isso poderá ter” nas medidas pró-mercado que nas últimas semanas têm suportado os ganhos em Wall Street.

A próxima ordem do presidente norte-americano tem por objeto a revisão do programa de vistos de trabalho.

A praça americana é também influenciada pelo relatório do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, divulgado hoje, e que apresenta o crescimento de 0,5 % das despesas dos consumidores em dezembro. As despesas dos consumidores representam mais de dois terços da actividade económica norte-americana.

No mercado petrolífero, a matéria-prima está em queda. O barril de Brent desce 0,79% para 55.26 dólares e o de Crude recua 0,73% para 52.77 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia-se 0,42% para 1,0654 dólares, enquanto a libra esterlina perde 0,38% para 1,2501 dólares.