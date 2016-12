Wall Street negoceia em terreno negativo após divulgação do PIB

Os principais índices norte-americanos negoceiam com perdas ligeiras, após ter sido anunciado que a a economia dos EUA expandiu mais do que o esperado no terceiro trimestre do ano.

O industrial Dow Jones, que está na iminência de atingir os 20.000 pontos, cai 0,14%.

O tecnológico Nasdaq desce 0,19% e o S&P 500 e recua 0,26%.

O mercado reagiu parcamente à divulgação do PIB dos EUA, que subiu 3,5% de julho a setembro de 2016, em comparação com os 3,2% estimados pelos analistas.

O aumento do investimento privado, os gastos dos consumidores, o investimento em infraestruturas e propriedade intelectual e a aceleração das exportações estão entre os fatores que contribuíram para a expansão da economia dos EUA, de acordo com o relatório divulgado hoje pelo Departamento do Comércio.

A despesa do consumidor, que representa geralmente 70% do crescimento económico dos EUA, cresceu 3%, em comparação com as previsões de 2,8% e a estimativa inicial de 2,7%.

“Com menos negociadores nas suas secretárias e mais investidores a planearem onde vão passar o ano novo, os mercados entraram no modo de férias”, disse Hussein Sayed, chefe de estratégia de mercados da FXTM à Reuters.

No mercado petrolífero, o Brent sobe 1,16% para 55.09 dólares por barril, e o crude avança 1,03% para 53.03 dólares.

No mercado cambial, o euro sobe 0,58% para 1.0488 dólares. O dólar aproxima-se de máximos de 14 anos contra o euro. Por outro lado, a libra desce 0,11% para 1.2340 dólares.