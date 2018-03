Wall Street negoceia em queda à espera da Fed, com Facebook a afundar 5%

As principais bolsas norte-americanas abriram esta segunda-feira a desvalorizar, a dois dias de a Reserva Federal dos EUA anunciar mudanças na política monetária do país. A expetativa dos investidores é que a Fed aumente a federal funds rate na quarta-feira, dia em que termina a reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (FOMC), materializando a primeira subida sob a liderança de Jerome Powell.

Em modo de espera, o índice industrial Dow Jones recua 0,90% para 24.723,03 pontos, enquanto o financeiro perde 0,63% para 2.734,76 pontos.

“Para os mercados, há poucas dúvidas sobre um aumento nas taxas este ano. Nenhum dos riscos que poderiam ter alterado a rota da Fed este mês – uma paralização do Governo, turbulência no mercado, ou alterações nos dados económicos devido ao mau tempo – acabou por se concretizar”, explicaram os analistas do ING.

O destaque está, no entanto, no índice tecnológico Nasdaq, que cede 1,15% para 7.396,12 pontos. A penalizar a bolsa estão as ações do Facebook, que caem 5,5% para 174,91 dólares, após terem sido conhecidos relatórios que indicam que informações privadas de mais de 50 milhões de perfis na rede social foram recolhidos por uma empresa de dados com ligação à campanha do presidente Donald Trump, em 2016, sem que os utilizadores fossem alertados.

Wall Street começa assim a semana com tendência negativa, após a semana passada ter sido de quedas. As principais bolsas ainda conseguiram recuperar, tendo fechado na sexta-feira todas no verde. No entanto, não chegou para compensar as perdas. No acumulado das cinco sessões, o Dow Jones perdeu 1,5%, o S&P 500 caiu 1,25% e o Nasdaq recuou 1%.

No mercado cambial, a moeda norte-americana deprecia-se 0,18% face ao euro, para 1,231 dólares, invertendo a tendência das últimas três sessões da semana passada. As yields das Treasuries a 10 anos sobem 1,46 pontos base para 2,85%.